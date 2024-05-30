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Регион
30 мая, 18:56
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В Воронеже горит Государственный педагогический университет

Пожар произошёл в здании Воронежского государственного педагогического университета на улице Ленина. По данным SHOT, из здания ВГПУ валит густой чёрный дым.

Пожар произошёл в здании Воронежского государственного педагогического университета. Видео © SHOT

В МЧС уточнили, что возгорание произошло на чердаке главного корпуса. В 21:45 пожар был ликвидирован, его площадь составила около 30 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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А ранее сегодня, 30 мая, пожар произошёл на востоке Москвы, пламя быстро охватило несколько складских помещений. За несколько часов горения кровля частично провалилась внутрь здания, а стены деформировались от жара. К борьбе с огнём был привлечён вертолёт Ка-32.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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