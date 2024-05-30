В Воронеже горит Государственный педагогический университет
Пожар произошёл в здании Воронежского государственного педагогического университета на улице Ленина. По данным SHOT, из здания ВГПУ валит густой чёрный дым.
Пожар произошёл в здании Воронежского государственного педагогического университета. Видео © SHOT
В МЧС уточнили, что возгорание произошло на чердаке главного корпуса. В 21:45 пожар был ликвидирован, его площадь составила около 30 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
А ранее сегодня, 30 мая, пожар произошёл на востоке Москвы, пламя быстро охватило несколько складских помещений. За несколько часов горения кровля частично провалилась внутрь здания, а стены деформировались от жара. К борьбе с огнём был привлечён вертолёт Ка-32.