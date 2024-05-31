Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 06:57

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ей нравится жить в РФ из-за свободы

Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Илья Московец

Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Илья Московец

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что ей нравится жить в России из-за свободы. Выступая на Женском форуме в Кузбассе, она связала это понятие с безопасностью, которой не хватает в её родной стране.

"Свобода — значит жить в безопасности. И в Москве, Санкт-Петербурге или Хабаровске можно гулять ночью в парке. Это было возможно в Австрии 30 лет назад, сейчас — невозможно", — отметила Кнайсль.

По её словам, именно безопасность является одним из столпов свободы. Говоря о женщинах в России, экс-глава внешнеполитического ведомства заявила, что в нашей стране они сохранили свою суть, тогда как в Австрии "всё немного запуталось", из-за чего иногда может быть "не очень понятно", кто является мужчиной, а кто — нет.

Кнайсль раскрыла, какую "югославскую" стратегию НАТО применяет на Украине
Кнайсль раскрыла, какую "югославскую" стратегию НАТО применяет на Украине

Напомним, Карин Кнайсль окончательно переехала в Россию. Экс-глава МИД Австрии хочет построить дом на востоке страны, так как не считает себя городским жителем. Несмотря на это, дипломат не собирается получать паспорт РФ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Карин Кнайсль
  • Австрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров