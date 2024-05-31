Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ей нравится жить в РФ из-за свободы
Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Илья Московец
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что ей нравится жить в России из-за свободы. Выступая на Женском форуме в Кузбассе, она связала это понятие с безопасностью, которой не хватает в её родной стране.
"Свобода — значит жить в безопасности. И в Москве, Санкт-Петербурге или Хабаровске можно гулять ночью в парке. Это было возможно в Австрии 30 лет назад, сейчас — невозможно", — отметила Кнайсль.
По её словам, именно безопасность является одним из столпов свободы. Говоря о женщинах в России, экс-глава внешнеполитического ведомства заявила, что в нашей стране они сохранили свою суть, тогда как в Австрии "всё немного запуталось", из-за чего иногда может быть "не очень понятно", кто является мужчиной, а кто — нет.
Напомним, Карин Кнайсль окончательно переехала в Россию. Экс-глава МИД Австрии хочет построить дом на востоке страны, так как не считает себя городским жителем. Несмотря на это, дипломат не собирается получать паспорт РФ.