ВС РФ отразили атаку Киева на Крымский мост десятью ракетами ATACMS
Белоусов: ВС России спасли сотни жизней, отразив атаку ВСУ на Крымский мост
Отразив недавнюю массированную атаку ВСУ на Крымский мост, ВС России спасли сотни жизней. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате.
"Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", — сказал министр.
По словам главы военного ведомства, российские войска продолжают освобождать новые регионы и принимать меры по защите населения страны — главной задаче, стоящей перед ВС РФ. Министр отметил, что Москва будет и дальше "действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности".
Напомним, недавно ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крымский мост. Российская ПВО отразила её, однако обломки некоторых ракет повредили автомобильный и железнодорожный паромы в Керчи. Жертв нет. По данным Life.ru, перед ударом над Чёрным морем летал американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. Сам мост пришлось закрыть на 40 минут.
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