Отразив недавнюю массированную атаку ВСУ на Крымский мост, ВС России спасли сотни жизней. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате.

"Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", — сказал министр.

По словам главы военного ведомства, российские войска продолжают освобождать новые регионы и принимать меры по защите населения страны — главной задаче, стоящей перед ВС РФ. Министр отметил, что Москва будет и дальше "действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности".