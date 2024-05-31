Восемь из десяти россиян доверяют Владимиру Путину

Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а убедительное большинство — 78,7% — одобряют его работу. Таковы результаты опроса, опубликованные в пятницу, 31 мая, на сайте ВЦИОМ. При этом главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 64,6% опрошенных, а одобряют его работу 55,2% граждан.