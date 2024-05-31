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31 мая, 08:54

Восемь из десяти россиян доверяют Владимиру Путину

ВЦИОМ: О доверии президенту Владимиру Путину заявили 81,1% респондентов

Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а убедительное большинство — 78,7% — одобряют его работу. Таковы результаты опроса, опубликованные в пятницу, 31 мая, на сайте ВЦИОМ. При этом главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 64,6% опрошенных, а одобряют его работу 55,2% граждан.

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Отметим, что уровень доверия Путину, по данным ВЦИОМ, всегда демонстрирует высокие результаты. 24 мая сообщалось, что Путину доверяет 81,1% граждан, а 78,7% с одобрением относятся к его работе, а месяц назад о доверии президенту заявляли 79,5% граждан, а 77,8% одобряли его деятельность.

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Life.ru

Марина Калегина
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