Командир разбившегося под Ивановом Ил-76 посмертно получил звание Героя России

Сергею Свешникову, командиру военно-транспортного самолёта Ил-76, разбившегося в марте в Ивановской области, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщил командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)", — цитирует его газета "Красная звезда".