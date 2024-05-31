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31 мая, 09:34

Командир разбившегося под Ивановом Ил-76 посмертно получил звание Героя России

Сергею Свешникову, командиру военно-транспортного самолёта Ил-76, разбившегося в марте в Ивановской области, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщил командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)", — цитирует его газета "Красная звезда".

Он назвал погибших лётчиков доблестными защитниками и патриотами Отечества.

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Напомним, 12 марта военно-транспортный самолёт Ил-76 рухнул в Ивановской области. Пилоты успели увести борт от жилых домов. В результате трагедии погибло 16 человек. Основная версия случившегося — техническая неисправность.

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Telegram / SHOT

Александра Вишнякова
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