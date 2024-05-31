Командир разбившегося под Ивановом Ил-76 посмертно получил звание Героя России
Сергею Свешникову, командиру военно-транспортного самолёта Ил-76, разбившегося в марте в Ивановской области, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщил командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)", — цитирует его газета "Красная звезда".
Он назвал погибших лётчиков доблестными защитниками и патриотами Отечества.
Напомним, 12 марта военно-транспортный самолёт Ил-76 рухнул в Ивановской области. Пилоты успели увести борт от жилых домов. В результате трагедии погибло 16 человек. Основная версия случившегося — техническая неисправность.
Telegram / SHOT