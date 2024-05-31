Путин созвонился с Лукашенко 31 мая, 09:45 Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Российский лидер ещё раз поблагодарил коллегу за тёплый приём и гостеприимство в Минске.

"Владимир Путин ещё раз выразил признательность за тёплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая. С обеих сторон подчёркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества", — говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры обсудили вопросы по грядущему саммиту Шанхайской организации сотрудничества, на котором планируется, что Белоруссия может стать членом ШОС.

А ранее в пятницу, 31 мая, президент России Владимир Путин созвонился также с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также международные темы, в том числе в контексте саммита ШОС.

Авторы Александра Вишнякова