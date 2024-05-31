Путин по телефону обсудил с Токаевым вопросы двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 мая, по телефону обсудил с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях. Затронуты некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", — говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств обменялись оценками по итогам своих недавних контактов с иностранными лидерами, а также подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства.
Ранее Life.ru писал, что Путин находился с официальным визитом в Узбекистане. Президент РФ и лидер республики Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком и расширенном форматах. Изначально планировалось, что визит продлится только два дня, однако было решено продлить его на сутки. До этого с 15 по 17 мая российский лидер был в Китае, а 25 мая вернулся из Белоруссии.
ТАСС / Михаил Метцель