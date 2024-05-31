Путин по телефону обсудил с Токаевым вопросы двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 мая, по телефону обсудил с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях. Затронуты некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", — говорится в сообщении.