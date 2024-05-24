Песков рассказал о долгой первой встрече Путина с Лукашенко в Минске
Песков: Путин в первый день в Белоруссии говорил с Лукашенко до трёх ночи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа налево). Обложка © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко засиделись за разговорами до трёх часов ночи. За это время они смогли глубоко и насыщенно пообщаться, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Самое главное (во время прибытия Путина в Минск. — Прим. Life.ru), наверное, что не укладывается в официальный протокол, — это вчерашнее общение. Мы этого не говорили, но [президенты] засиделись за три часа ночи, и так хорошо они посидели. Это было очень насыщенное общение, очень глубокое", — сообщил Песков Первому каналу.
По его словам, Белоруссия — это страна, с которой у России самая продвинутая форма интеграции, а также "многогранное двустороннее сотрудничество".
Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. 24 мая он провёл переговоры с главой республики Александром Лукашенко. Стороны обсуждали вопросы безопасности и реагирования на западные угрозы. Также политики затронули тему совместных военных учений двух стран по применению нестратегического ядерного оружия. Путин подчеркнул, что Россия относится к безопасности Белоруссии как к своей собственной. Российский лидер добавил, что Москва не нарушает никаких международных законов, тем более что НАТО проводит аналогичные учения вблизи границ РФ.