Песков рассказал о долгой первой встрече Путина с Лукашенко в Минске

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко засиделись за разговорами до трёх часов ночи. За это время они смогли глубоко и насыщенно пообщаться, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Самое главное (во время прибытия Путина в Минск. — Прим. Life.ru), наверное, что не укладывается в официальный протокол, — это вчерашнее общение. Мы этого не говорили, но [президенты] засиделись за три часа ночи, и так хорошо они посидели. Это было очень насыщенное общение, очень глубокое", — сообщил Песков Первому каналу.