В ЛНР нашли тело школьницы, которая уехала кататься на велосипеде и не вернулась

В Антраците, Луганская Народная Республика (ЛНР), нашли тело десятилетней школьницы. Девочка уехала кататься на велосипеде и пропала в четверг, 30 мая, пишет "Mash на Донбассе".

По информации телеграм-канала, школьница взяла велосипед и поехала на нём кататься около пяти вечера. Когда девочка не вернулась, родители подняли панику и разослали по соцсетям ориентировки. Школьницу взялись искать соседи, полицейские и волонтёры, однако было уже поздно.