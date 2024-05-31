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31 мая, 12:48

В ЛНР нашли тело школьницы, которая уехала кататься на велосипеде и не вернулась

10-летняя школьница из ЛНР. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

10-летняя школьница из ЛНР. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

В Антраците, Луганская Народная Республика (ЛНР), нашли тело десятилетней школьницы. Девочка уехала кататься на велосипеде и пропала в четверг, 30 мая, пишет "Mash на Донбассе".

По информации телеграм-канала, школьница взяла велосипед и поехала на нём кататься около пяти вечера. Когда девочка не вернулась, родители подняли панику и разослали по соцсетям ориентировки. Школьницу взялись искать соседи, полицейские и волонтёры, однако было уже поздно.

Тело девочки отправили на экспертизу. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

Тело одного из пропавших в марте подростков нашли на берегу реки в Уфе
Тело одного из пропавших в марте подростков нашли на берегу реки в Уфе

А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве в парке района Кузьминки прохожие обнаружили в реке тело новорождённого мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Также полиция начала розыск матери скончавшегося младенца.

Дарья Нарыкова
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