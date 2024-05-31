В ЛНР нашли тело школьницы, которая уехала кататься на велосипеде и не вернулась
10-летняя школьница из ЛНР. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе
В Антраците, Луганская Народная Республика (ЛНР), нашли тело десятилетней школьницы. Девочка уехала кататься на велосипеде и пропала в четверг, 30 мая, пишет "Mash на Донбассе".
По информации телеграм-канала, школьница взяла велосипед и поехала на нём кататься около пяти вечера. Когда девочка не вернулась, родители подняли панику и разослали по соцсетям ориентировки. Школьницу взялись искать соседи, полицейские и волонтёры, однако было уже поздно.
Тело девочки отправили на экспертизу. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве в парке района Кузьминки прохожие обнаружили в реке тело новорождённого мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Также полиция начала розыск матери скончавшегося младенца.