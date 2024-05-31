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Регион
31 мая, 15:53

Гроза копчиков: Назван самый опасный водный аттракцион, грозящий параличом

Хирург Березовский назвал "банан" самым опасным водным аттракционом

Уже завтра в Москве и Подмосковье официально стартует купальный сезон. Кроме того, начинается период отпусков и многие стремятся попасть на море, где помимо купания туристов ждёт масса других водных развлечений. Однако ряд аттракционов может грозить серьёзными травмами. И самый опасный из них — "банан". Об этом рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения, хирург Дмитрий Березовский.

"Водный аттракцион "банан" опасен травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости. Вплоть до перелома позвонков, особенно копчиковых — самых маленьких и хрупких. Такие травмы не угрожают жизни, но крайне болезненные, — пояснил врач в беседе с NEWS.ru.

По словам хирурга, отдыхающему повезёт, если не произойдёт смещения костных обломков и повреждения спинного мозга. Но есть также риск после катания на "банане" оказаться прикованным к постели: на несколько месяцев (на время срастания костей в случае перелома) или даже на всю жизнь (если будет повреждён спинной мозг).

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Также Life.ru рассказывал, что купание может приводить к проблемам с сосудами и сердцем. Кардиолог пояснила: подобное происходит из-за адреналина, который вырабатывается при погружении в холодную воду.

Обложка ©

Freepik.com / pikisuperstar

Александра Вишнякова
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