Гроза копчиков: Назван самый опасный водный аттракцион, грозящий параличом

Уже завтра в Москве и Подмосковье официально стартует купальный сезон. Кроме того, начинается период отпусков и многие стремятся попасть на море, где помимо купания туристов ждёт масса других водных развлечений. Однако ряд аттракционов может грозить серьёзными травмами. И самый опасный из них — "банан". Об этом рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения, хирург Дмитрий Березовский.

"Водный аттракцион "банан" опасен травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости. Вплоть до перелома позвонков, особенно копчиковых — самых маленьких и хрупких. Такие травмы не угрожают жизни, но крайне болезненные, — пояснил врач в беседе с NEWS.ru.

По словам хирурга, отдыхающему повезёт, если не произойдёт смещения костных обломков и повреждения спинного мозга. Но есть также риск после катания на "банане" оказаться прикованным к постели: на несколько месяцев (на время срастания костей в случае перелома) или даже на всю жизнь (если будет повреждён спинной мозг).