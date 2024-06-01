Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 07:38

"Любимые, мы дома!": Освобождённых из украинского плена бойцов ВС РФ самолётами доставили в Москву

Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву

Российских военнослужащих, накануне возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Судя по видео Минобороны РФ, они прилетели в столицу на военно-транспортных самолётах. Некоторые из них не скрывают благодарности.

Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Видео © Telegram / Минобороны России

"Спасибо большое, что нас обменяли, мы очень рады <...> Дождались всё-таки <...> Любимые, мы дома!" — сказал боец по имени Антон.

В Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства. Всем им оказывают необходимую помощь, в том числе психологическую.

"Я полгода жил с тёщей, так что плен — это ерунда": Появилось видео возвращения на родину бойцов ВС РФ
"Я полгода жил с тёщей, так что плен — это ерунда": Появилось видео возвращения на родину бойцов ВС РФ

Напомним, первый с января обмен пленными состоялся между Россией и Украиной 31 мая. Стороны получили по 75 военнослужащих, посреднические усилия в этом оказали Объединённые Арабские Эмираты. Уже ночью наши бойцы прибыли на родину.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров