"Любимые, мы дома!": Освобождённых из украинского плена бойцов ВС РФ самолётами доставили в Москву

Российских военнослужащих, накануне возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Судя по видео Минобороны РФ, они прилетели в столицу на военно-транспортных самолётах. Некоторые из них не скрывают благодарности.

Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Видео © Telegram / Минобороны России

"Спасибо большое, что нас обменяли, мы очень рады <...> Дождались всё-таки <...> Любимые, мы дома!" — сказал боец по имени Антон.

В Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства. Всем им оказывают необходимую помощь, в том числе психологическую.