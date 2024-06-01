"Любимые, мы дома!": Освобождённых из украинского плена бойцов ВС РФ самолётами доставили в Москву
Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву
Российских военнослужащих, накануне возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Судя по видео Минобороны РФ, они прилетели в столицу на военно-транспортных самолётах. Некоторые из них не скрывают благодарности.
Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Видео © Telegram / Минобороны России
"Спасибо большое, что нас обменяли, мы очень рады <...> Дождались всё-таки <...> Любимые, мы дома!" — сказал боец по имени Антон.
В Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства. Всем им оказывают необходимую помощь, в том числе психологическую.
Напомним, первый с января обмен пленными состоялся между Россией и Украиной 31 мая. Стороны получили по 75 военнослужащих, посреднические усилия в этом оказали Объединённые Арабские Эмираты. Уже ночью наши бойцы прибыли на родину.
Telegram / Минобороны России