Работу фонда Клуни, объявившего "охоту" на журналистов РФ, захотели признать нежелательной

В Госдуме рассмотрят возможность признания деятельности фонда американского актёра Джорджа Клуни нежелательной в России. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

По его словам, фонд Клуни "объявил охоту" на журналистов РФ, пытаясь выбить ордера на арест в МУС и Европоле. Пискарёв, говоря о готовящихся по инициативе Вашингтона репрессиях в отношении сотрудников российских СМИ, отметил, что "поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном".