Работу фонда Клуни, объявившего "охоту" на журналистов РФ, захотели признать нежелательной
В ГД рассмотрят возможность признания деятельности фонда Клуни нежелательной
В Госдуме рассмотрят возможность признания деятельности фонда американского актёра Джорджа Клуни нежелательной в России. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
По его словам, фонд Клуни "объявил охоту" на журналистов РФ, пытаясь выбить ордера на арест в МУС и Европоле. Пискарёв, говоря о готовящихся по инициативе Вашингтона репрессиях в отношении сотрудников российских СМИ, отметил, что "поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном".
"Ведь именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов. А звучащие при этом призывы к миру демонстрируют верх цинизма и заметание следов, которые упорно ведут в Белый дом. Именно оттуда сегодня исходит угроза миру, а не из Москвы", — подчеркнул Пискарёв.
Ранее сообщалось, что учреждённый американским актёром Джорджем Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" собирается добиться от ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Организация намерена проводить подобные акции в отношении всех работников российских СМИ, включая "главных и неглавных редакторов", а также тех, кто говорит "в эфире или на своих страницах в соцсетях". В Кремле назвали безумцами команду фонда Клуни за идею ареста российских журналистов.
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