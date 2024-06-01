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Регион
1 июня, 14:30

"Акрон" обыграл в стыковых матчах "Урал" и впервые в истории вышел в РПЛ

Футболисты тольяттинского "Акрона" проиграли екатеринбургскому "Уралу" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счётом 1:2.

У хозяев поля единственный гол в ворота соперников забил Андрес Понсе (47-я минута), у гостей отличился Сильвие Бегич, оформивший дубль (74, 79). Напомним, что в первой игре "Акрон" победил в гостях со счётом 2:0. Таким образом, тольяттинский клуб впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата России. Позже сегодня, 1 июня, второй стыковой матч проведут "Арсенал" и "Пари Нижний Новгород". В первой игре тульский клуб победил нижегородцев со счётом 2:1.

По итогам прошедшего сезона "Акрон" занял третье место в Первой лиге, а "Урал" остался 14-м в РПЛ.

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Как ранее сообщал Life.ru, после проигрыша в первом стыковом матче "Урал" уволил главного тренера Виктора Гончаренко. Екатеринбургский клуб выступал в РПЛ с 2013 года.

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VK / ФК "Акрон"

Наталья Исакова
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