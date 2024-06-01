"Повод для пятой статьи": В НАТО заявили о коллективном ответе в случае кибератак

Североатлантический альянс может применить пятую статью Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне из-за кибератак. Об этом заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр.

"В НАТО мы со всеми союзниками договорились, что, в принципе, кибератака может стать <...> поводом для задействования пятой статьи", — сказал он, выступая на форуме "Шангри-Ла" в Сингапуре.

По словам Бауэра, в такой ситуации следует учитывать ряд факторов, в частности необходимо определить, кто стоит за атакой. Речь идёт о непосредственных организаторах, а не о том, где расположены серверы, с которых было совершено нападение. Кроме того, нужно понять, насколько атака была "разрушительна для общества", добавил он.