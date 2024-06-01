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Регион
1 июня, 15:31

"Повод для пятой статьи": В НАТО заявили о коллективном ответе в случае кибератак

Бауэр: НАТО может применить пятую статью договора в случае кибератаки

Североатлантический альянс может применить пятую статью Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне из-за кибератак. Об этом заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр.

"В НАТО мы со всеми союзниками договорились, что, в принципе, кибератака может стать <...> поводом для задействования пятой статьи", — сказал он, выступая на форуме "Шангри-Ла" в Сингапуре.

По словам Бауэра, в такой ситуации следует учитывать ряд факторов, в частности необходимо определить, кто стоит за атакой. Речь идёт о непосредственных организаторах, а не о том, где расположены серверы, с которых было совершено нападение. Кроме того, нужно понять, насколько атака была "разрушительна для общества", добавил он.

Принцип коллективной обороны НАТО закреплён в пятой статье Вашингтонского договора. Он означает, что нападение на одну из стран – участницу альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов. Статья применялась всего один раз — после терактов в США 11 сентября 2001 года.

О том, что кибератаки могут быть поводом для задействования пятой статьи НАТО, ранее говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. 25 мая он предупредил, что статью могут применить, если кибератаки будут "масштабным". А до этого генсек не исключал такого сценария после подрыва "Северных потоков".

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Исакова
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