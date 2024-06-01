На Солнце произошли две мощные вспышки

Две новые мощные вспышки произошли на поверхности Солнца 1 июня. Космические явления были сильными, но их показатели недотягивали до рекордных значений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Две новые вспышки X-уровня произвела область 3697 за половину прошедших суток. Обе вспышки — на нижней границе балла X. Пик первой пришёлся почти точно на час ночи по московскому времени (балл события — X1.1, то есть всего на 10% выше нижнего порога)", — указано в сообщении.

В лаборатории пояснили, что вторая вспышка произошла ближе к полудню (11:48 по московскому времени). Оба события не считаются значительными и не особо повлияют на Землю. Однако, как предупреждают учёные, "энергия в области 3697 упорно не хочет заканчиваться, а сама область всё ближе подбирается к линии Солнце – Земля".

"Из четырёх вспышек высшего балла, произошедших за последние дни, угрозу для Земли представляла только вспышка X1.4 от 29 мая, но выброшенное тогда солнечное вещество уже точно прошло мимо планеты. Судя по всему, это случилось ещё вчера вечером", — подчеркнули специалисты.

В лаборатории уточнили, что обе вспышки оказались короткими со стремительной фазой роста, однако и фаза спада у них была также зафиксирована быстрая. По предварительной информации, никаких последствий для Земли эти явления не создадут. При этом учёные считают, что на следующей неделе на Солнце также возможны вспышки.