Пентагон решил изучить российскую военную стратегию по западным книгам

Министерство обороны США объявило тендер на закупку печатных изданий западных авторов на тему российской военной стратегии. Информация об этом опубликована на американском портале госзакупок.

Среди требующихся Пентагону книг — "Стратегия: основа российской военной стратегии" Офера Фридмана, "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана и посвящённое конфликту на Украине аналитическое исследование Сэмюэля Рамани. Сообщается, что труды будут использованы Военно-воздушными силами США для обучения.

Исполнить контракт необходимо к середине июня. За каждое издание планируется заплатить 600 долларов. Также для обучения военных предполагается приобрести книги о Поднебесной, искусственном интеллекте и космических стратегиях.