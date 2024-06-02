Пентагон решил изучить российскую военную стратегию по западным книгам
Пентагон объявил тендер на покупку западных изданий о военной стратегии РФ
Министерство обороны США объявило тендер на закупку печатных изданий западных авторов на тему российской военной стратегии. Информация об этом опубликована на американском портале госзакупок.
Среди требующихся Пентагону книг — "Стратегия: основа российской военной стратегии" Офера Фридмана, "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" Эндрю Моргана и посвящённое конфликту на Украине аналитическое исследование Сэмюэля Рамани. Сообщается, что труды будут использованы Военно-воздушными силами США для обучения.
Исполнить контракт необходимо к середине июня. За каждое издание планируется заплатить 600 долларов. Также для обучения военных предполагается приобрести книги о Поднебесной, искусственном интеллекте и космических стратегиях.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённым Штатам важно продолжать оказывать помощь Украине, потому что ситуация для ВСУ в настоящее время крайне опасная. При этом он отказался признавать ответственность НАТО в русско-украинском конфликте.
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