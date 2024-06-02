"Романтических отношений уже не будет": Зеленский начал зачистку от западных агентов в Киеве

Отношения между Владимиром Зеленским и его зарубежными партнёрами становятся всё холоднее, что может спровоцировать охоту на западных агентов в украинской администрации, сообщила "Страна.ua".

"Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада в Украине, могут даже попасть под каток правоохранительных органов. В целом курс на аудит отношений с Западом будет продолжен и после выборов американского президента и в Европарламент. Всё, конечно, зависит от ситуации на фронте, но, вероятно, былых романтических отношений уже не будет", — полагает украинский политолог Руслан Бортник.

Он рассказал изданию, что Зеленский теперь всё чаще спорит с западными послами и прямыми кураторами Киева на местах, так что с его стороны будет логично попытаться избавиться от их влияния.

Рост разногласий между Зеленским и его союзниками подтвердил и источник в политических кругах. По его словам, элемент недоверия может негативно отразиться на многих сферах, в том числе на военном взаимодействии.

"Зеленский всё больше переходит в разряд... неудобных для Вашингтона союзников... Это касается и вопросов внутренней политики, и возможных переговоров по прекращению войны на Украине, если до них дойдёт, а также в целом хода войны и соблюдения накладываемых США ограничений", — отметил собеседник издания.