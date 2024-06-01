Госдеп оценил легитимность Зеленского после 20 мая
Госдеп: США не поменяли позицию в отношении статуса Зеленского после 20 мая
Власти США не меняли позицию по поводу статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и непроведения выборов на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.
"Мы отсылаем вас к комментариям представителя [Госдепа Мэттью] Миллера от 25 марта", — приводит РИА "Новости" слова представителя Госдепа.
Госдеп процитировал это выступление Миллера с комментарием только предстоявшего на тот момент истечения полномочий Зеленского. В тот день американский чиновник заявлял, что США считают сложным проведение выборов на территории Незалежной в условиях конфликта. В Госдепе также подчёркивали, что именно население страны должно решить этот вопрос.
Напомним, 20 мая истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В тот день, согласно конституции, власть должна была перейти новому избранному главе государства, однако киевский режим под предлогом военного положения отменил выборы. Точку в спорах о легитимности Зеленского поставил президент России Владимир Путин. Глава государства раскрыл, кто должен занять место во главе Украины, согласно конституции этой страны. В Кремле отметили, что ситуация с полномочиями Зеленского требует юридической квалификации.
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