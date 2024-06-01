Власти США не меняли позицию по поводу статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий и непроведения выборов на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Госдеп процитировал это выступление Миллера с комментарием только предстоявшего на тот момент истечения полномочий Зеленского. В тот день американский чиновник заявлял, что США считают сложным проведение выборов на территории Незалежной в условиях конфликта. В Госдепе также подчёркивали, что именно население страны должно решить этот вопрос.