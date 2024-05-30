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Регион
30 мая, 12:39

В МИД раскрыли, кем Россия считает Зеленского после 20 мая

МИД РФ назвал Зеленского главарём киевского режима

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Россия рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", — сказала она в ходе брифинга, комментируя вопрос о его статусе после 20 мая.

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Напомним, 20 мая истёк срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. В тот день, согласно конституции, власть должна была перейти новому избранному главе государства, однако киевский режим под предлогом военного положения отменил выборы. Точку в спорах о легитимности Зеленского поставил президент России Владимир Путин. Он раскрыл, кто должен занять место во главе Украины, согласно конституции этой страны.

Александра Вишнякова
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