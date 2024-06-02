К иску ЮАР против Израиля решило присоединиться Чили

Чили планирует присоединиться к иску на действия Израиля в секторе Газа, поданному ЮАР в Международный суд ООН. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Габриэль Борич, его выступление транслировал телеканал T13.

По словам главы государства, нельзя перестать возмущаться действиями ЦАХАЛ в отношении невинных палестинских граждан, особенно женщин и детей: погибших уже свыше 35 тысяч. Это гуманитарная катастрофа, поэтому ситуация требует немедленной реакции международного сообщества, считает он.

"...Кроме отправки гуманитарной помощи Палестине, отзыва для консультаций нашего посла в Израиле и совместного с Мексикой обращения в Международный уголовный суд, я решил, что Чили присоединится к иску, который подала ЮАР..." — сказал чилийский лидер, выступая перед парламентом.

Борич уже распорядился, чтобы МИД республики подготовил необходимые бумаги. При этом он пояснил, что не собирается выбирать между зверствами и безусловно осуждает террористические атаки боевиков ХАМАС.