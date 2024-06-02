Стало известно о первом погибшем при обрушении трёхэтажного дома в Стамбуле
AHaber: Один человек погиб при обрушении трёхэтажного дома в Стамбуле
Последствия обрушения жилого дома в Стамбуле. Обложка © X / nimetozdemiriyi
Один человек погиб при обрушении трёхэтажного дома в Стамбуле. Об этом сообщает турецкий телеканал AHaber, ссылаясь на спасателей.
"Из-под обломков извлечено тело погибшего", — заявили журналистам в пресс-службе пожарной службы Стамбула.
Последствия обрушения жилого дома в Стамбуле. Фото © X / eyupbelediyesi
Под обломками рухнувшего дома, предположительно, остаётся ещё один человек.
Напомним, утром 2 июня в стамбульском районе Кючюкчекмедже обрушился жилой дом. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели. Согласно последним данным, из-под завалов спасли семь человек, из них двое в тяжёлом состоянии. Здание было построено в 1988 году. Причины обрушения пока не установлены.