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Регион
2 июня, 15:53

В Петербурге женщину избили в парке и заставили выпить жидкость для розжига

В петербургском парке неизвестные избили 35-летнюю женщину и заставили её выпить жидкость для розжига. У пострадавшей ожог пищевода, сообщает региональное управление СК.

"Выявлена публикация, содержащая сведения об избиении 35-летней петербурженки в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Неустановленные лица заставили женщину выпить жидкость для розжига, в связи с чем последняя была доставлена в больницу с ожогом пищевода. Организована доследственная проверка", — отметили в ведомстве.

Ход доследственной проверки контролируют в прокуратуре Выборгского района города. Как уточняет 78.ru, женщина рассказала, что её избили примерно в три часа ночи, причём что она делала в такое время в парке — непонятно. В соцсетях пишут, что пострадавшая может быть аферисткой: якобы горожанка посуточно снимает квартиры, а потом сдаёт их по фальшивым документам. Предположительно, у неё трое детей.

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Обложка ©

Unsplash / Dan Burton

Никита Осипов
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