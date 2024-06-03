"Я прекращу это": Трамп дал обещание Нурмагомедову после боя Махачева

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что остановит войну в Палестине. Такое обещание он дал экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову после боя другого бойца из РФ — Ислама Махачева. Видео опубликовал в соцсети X блогер, экс-боец ММА Там Хан.

Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Видео © X / Tam_Khan

"Мы прекратим это. Я прекращу это", — заявил Трамп в ответ на просьбу Нурмагомедова прекратить конфликт в секторе Газа.