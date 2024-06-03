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2 июня, 21:46

"Я прекращу это": Трамп дал обещание Нурмагомедову после боя Махачева

Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Нурмагомедову остановить войну в Палестине

Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliabdelaziz

Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliabdelaziz

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что остановит войну в Палестине. Такое обещание он дал экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову после боя другого бойца из РФ — Ислама Махачева. Видео опубликовал в соцсети X блогер, экс-боец ММА Там Хан.

Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Видео © X / Tam_Khan

"Мы прекратим это. Я прекращу это", — заявил Трамп в ответ на просьбу Нурмагомедова прекратить конфликт в секторе Газа.

Трамп завёл аккаунт в TikTok, который он во время президентства пытался запретить
Трамп завёл аккаунт в TikTok, который он во время президентства пытался запретить

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 2 июня российский боец Ислам Махачев в третий раз защитил чемпионский пояс UFC. Возле октагона Нурмагомедов, который был его секундантом, и Дональд Трамп, присутствовавший на турнире в качестве зрителя, пожали друг другу руки и поговорили, причём экс-лидер Соединённых Штатов признался Хабибу, что он его "любимый боец всех времён".

Лариса Сафронова
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