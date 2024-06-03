Сенатор Джабаров поддержал отказ Эр-Рияда от участия в "саммите мира" по Украине

В Совете Федерации прокомментировали появившиеся недавно в средствах массовой информации сообщения об отказе Саудовской Аравии ехать на так называемый "саммит мира" по Украине. Как заявил в беседе с "Лентой.ру" заместитель председателя комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Владимир Джабаров, Россия поддерживает такое решение Эр-Рияда.

Законотворец заявил, что если информация по поводу отказа представителей этой ближневосточной страны от участия в саммите в Швейцарии подтвердится, то это можно назвать разумным решением, в котором ничего сверхъестественного нет. Парламентарий также задался вопросом о том, почему на этой конференции не будет выступать Россия, являющаяся одной из конфликтующих сторон. Он отметил, что подобные моменты смешно обсуждать в отсутствии российских представителей.

"Я думаю, пример Саудовской Аравии сподвигнет некоторые другие страны задуматься, посылать ли им туда своих представителей, а если и пошлют, то, я думаю, это будет крайне невысокий уровень", — заключил Джабаров.