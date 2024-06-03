Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 22:30

Сенатор Джабаров поддержал отказ Эр-Рияда от участия в "саммите мира" по Украине

Сенатор Владимир Джабаров. Обложка © Telegram / Законодательное собрание ЕАО

Сенатор Владимир Джабаров. Обложка © Telegram / Законодательное собрание ЕАО

В Совете Федерации прокомментировали появившиеся недавно в средствах массовой информации сообщения об отказе Саудовской Аравии ехать на так называемый "саммит мира" по Украине. Как заявил в беседе с "Лентой.ру" заместитель председателя комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Владимир Джабаров, Россия поддерживает такое решение Эр-Рияда.

Законотворец заявил, что если информация по поводу отказа представителей этой ближневосточной страны от участия в саммите в Швейцарии подтвердится, то это можно назвать разумным решением, в котором ничего сверхъестественного нет. Парламентарий также задался вопросом о том, почему на этой конференции не будет выступать Россия, являющаяся одной из конфликтующих сторон. Он отметил, что подобные моменты смешно обсуждать в отсутствии российских представителей.

"Я думаю, пример Саудовской Аравии сподвигнет некоторые другие страны задуматься, посылать ли им туда своих представителей, а если и пошлют, то, я думаю, это будет крайне невысокий уровень", — заключил Джабаров.

Сийярто высказался по поводу участия Венгрии в саммите по Украине
Сийярто высказался по поводу участия Венгрии в саммите по Украине

Ранее Life.ru писал, что Саудовская Аравия отказалась принимать участие в предстоящем "саммите мира" по Украине. По информации зарубежных изданий, сославшихся на дипломатические источники в Эр-Рияде, такое решение было принято из-за того, что там не будет представителей России.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Украина
  • швейцария
  • Владимир Джабаров
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров