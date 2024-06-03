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Регион
3 июня, 05:53

Трамп назвал главную угрозу для существования человечества

Трамп: Главная угроза для человека — ядерное оружие, а не глобальное потепление

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что риск применения ядерного оружия представляет собой наибольшую опасность для всего человечества. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Fox News.

"Ядерное оружие — это самая большая угроза, а не глобальное потепление", — считает политик.

Трамп также в своей манере выразил несогласие с позицией нынешнего главы государства Джо Байдена, который считает, что главную угрозу для человеческого вида на планете представляют климатические изменения.

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На фоне новостей о намерении России провести учения по отработке ядерного оружия вместе с Белоруссией США тоже решили подсуетиться. Ранее Вашингтон решил запустить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III в рамках ядерных испытаний, чтобы показать всему миру мощность американских боеголовок.

Владимир Озеров
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