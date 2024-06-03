Трамп назвал главную угрозу для существования человечества

Кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что риск применения ядерного оружия представляет собой наибольшую опасность для всего человечества. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Fox News.

"Ядерное оружие — это самая большая угроза, а не глобальное потепление", — считает политик.