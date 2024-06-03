Трамп назвал главную угрозу для существования человечества
Трамп: Главная угроза для человека — ядерное оружие, а не глобальное потепление
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что риск применения ядерного оружия представляет собой наибольшую опасность для всего человечества. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Fox News.
"Ядерное оружие — это самая большая угроза, а не глобальное потепление", — считает политик.
Трамп также в своей манере выразил несогласие с позицией нынешнего главы государства Джо Байдена, который считает, что главную угрозу для человеческого вида на планете представляют климатические изменения.
На фоне новостей о намерении России провести учения по отработке ядерного оружия вместе с Белоруссией США тоже решили подсуетиться. Ранее Вашингтон решил запустить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III в рамках ядерных испытаний, чтобы показать всему миру мощность американских боеголовок.