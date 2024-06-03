Президент Филиппин напомнил Зеленскому, что решение конфликта должно устраивать не только Киев

Президент Филиппин Фердинанд Маркос принял Владимира Зеленского в своей резиденции в Маниле и заявил ему, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир.

Маркос подчеркнул, что Филиппины "хотят продолжать помогать Украине" через ООН и Евросоюз, чтобы способствовать укреплению мира и прекращению боевых действий.