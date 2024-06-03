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Регион
3 июня, 06:52

Президент Филиппин напомнил Зеленскому, что решение конфликта должно устраивать не только Киев

Маркос заявил Зеленскому, что решение конфликта должно устраивать не только Киев

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Президент Филиппин Фердинанд Маркос принял Владимира Зеленского в своей резиденции в Маниле и заявил ему, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир.

Маркос подчеркнул, что Филиппины "хотят продолжать помогать Украине" через ООН и Евросоюз, чтобы способствовать укреплению мира и прекращению боевых действий.

"Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира", — заявил филиппинский президент.

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Напомним, ранее стало известно, что Зеленский прилетел в филиппинскую столицу Манилу для встречи с президентом государства Фердинандом Маркосом – младшим. А до этого Зеленский успел побывать на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Там он встретился с руководителем Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойдом Остином.

Александра Вишнякова
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