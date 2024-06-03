Под Уфой ищут двух 14-летних девочек, которые ушли гулять 1 июня и не вернулись

Под Уфой ищут двух 14-летних девочек. Они ушли гулять 1 июня, но так и не вернулись домой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Башкирии.

"Отделом МВД России по Уфимскому району разыскиваются несовершеннолетние. 1 июня в селе Миловка Уфимского района две девочки вышли из дома на прогулку, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что одна из пропавших была одета в чёрную футболку с белым медведем, чёрные шорты выше колена, белые кроссовки. На второй была чёрная футболка, чёрная кофта на молнии, чёрные шорты и белые кроссовки из сетчатого материала.