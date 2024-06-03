Названы самые опасные комнатные растения Эксперт Лялина: Сок кактусов крайне токсичен для животных 3 июня, 09:38 Некоторые комнатные растения могут быть опасными из-за токсичных веществ, содержащихся в их соке, листьях или цветах. Обложка © Freepik.com / senivpetro

Цветы создают дома уют, но некоторые комнатные растения могут быть опасными для организма из-за токсичных веществ, содержащихся в их соке, листьях или цветах. Их Life.ru назвала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Самые вредные комнатные растения

Диффенбахия (Dieffenbachia). Её сок способен вызвать ожоги кожи и слизистых оболочек, а также сильное раздражение при попадании в глаза или внутрь организма.

Филодендрон (Philodendron) и алоказия (Alocasia). Содержат оксалат кальция, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, а также отёк гортани при проглатывании.

Кротон (Codiaeum variegatum). Сок растения ядовит и может вызывать раздражение кожи и глаз.

Молочай (Euphorbia). Сок токсичен и вызывает ожоги кожи и раздражение слизистых оболочек.

Кактусы (Cactaceae). Их главная опасность — в колючках. Они вонзаются глубоко в кожу и могут обломиться, так что вытаскивать их крайне непросто, а в месте ранки может возникнуть воспаление. Кроме того, сок кактусов крайне токсичен для животных.

Самые полезные комнатные растения

А вот одно из самых полезных домашних растений — алоэ вера (Aloe vera), славящееся своими целебными свойствами. Гель из листьев алоэ используется для увлажнения кожи, а также при лечении порезов, ожогов, для заживления небольших ран.

Целый ряд комнатных растений очищает воздух и улучшает его качество. Это, в частности, сансевиерия (Sansevieria trifasciata) — она выделяет кислород в ночное время и улучшает качество воздуха, удаляя токсины. Хлорофитум (Chlorophytum comosum) очищает воздух от таких токсинов, как формальдегид и бензол. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Фитонциды герани (Geranium) также уничтожают болезнетворные вирусы и бактерии, а запах растения отгоняет мух и комаров. Герань также применяют как успокоительное или обезболивающее средство в народной медицине. Она помогает при воспалениях, понижает артериальное давление.

Домашние растения не только украшают интерьер, но и приносят в дом гармонию, радость и удачу. Многие верят, что некоторые цветки способны улучшить энергетику, привлечь благополучие и даже защитить от негативных воздействий. Life.ru узнал, какие шесть "зелёных питомцев" привлекут удачу в ваш дом.

Авторы Андрей Горяничев