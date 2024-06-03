В Казани ограничили работу аэропорта

Работа аэропорта Казани ограничена, об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 3 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения", — говорится в сообщении.