В Казани ограничили работу аэропорта
Работа аэропорта Казани ограничена, об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 3 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения", — говорится в сообщении.
В прошлый раз аэропорт Казани временно ограничивал работу утром 31 мая, в городе звучала воздушная тревога. Также закрывалась воздушная гавань соседнего Нижнекамска. Позднее в небе над Татарстаном сбили украинский беспилотник.
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