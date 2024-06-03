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3 июня, 09:21

В Казани ограничили работу аэропорта

Работа аэропорта Казани ограничена, об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 3 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения",  говорится в сообщении.

В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации
В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации

В прошлый раз аэропорт Казани временно ограничивал работу утром 31 мая, в городе звучала воздушная тревога. Также закрывалась воздушная гавань соседнего Нижнекамска. Позднее в небе над Татарстаном сбили украинский беспилотник.

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Kazan.aero / Гатауллин Адель

Александра Вишнякова
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