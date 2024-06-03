Учёные: Сильнейшая магнитная буря уровня G3 накроет Землю 4 июня

Сильнейшая магнитная буря уровня G3 накроет Землю уже во вторник, 4 июня. Как и сообщали в лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), причиной стала небывалая солнечная активность: всего за несколько дней светило произвело целых пять вспышек уровня X. Наиболее опасной для Земли из них была вспышка 29 мая, которая могла по касательной зацепить планету в ночь на 1 июня.

"Центр взрыва находится очень близко от линии Солнце – Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету. К орбите Земли солнечное вещество придёт, скорее всего, 4 июня, во вторник, с предварительной силой удара G3 (сильная буря)", — предупреждают учёные.

Такая буря не может пройти бесследно, и её воздействие ощутят на себе метеозависимые люди. В этот период не рекомендуется физически перегружаться, так как изменения в магнитном поле могут негативно повлиять на здоровье сердца и сосудов. Кроме того, важно меньше пользоваться телефонами и компьютерами, так как электромагнитные излучения могут вызвать головные боли и расстройства сна.