В России из-за заморозков введут режим ЧС
Режим ЧС федерального масштаба из-за заморозков в мае могут ввести в стране до конца недели. Об этом в разговоре с журналистами заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведёт подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями", — рассказала она.
Лут добавила, что сумму убытков от заморозков пока не рассчитали.
Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что майские климатические сюрпризы погубили посевы в России на площади более миллиона гектаров, из которых около 850 тысяч — зерновые. Из-за этого ведомство задумалось над тем, чтобы ввести режим ЧС и попросить правительство компенсировать убытки за счёт посева плодовых культур.
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