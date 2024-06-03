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Регион
3 июня, 14:47

В России из-за заморозков введут режим ЧС

Режим ЧС федерального масштаба из-за заморозков в мае могут ввести в стране до конца недели. Об этом в разговоре с журналистами заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

"ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведёт подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями", — рассказала она.

Лут добавила, что сумму убытков от заморозков пока не рассчитали.

Новая глава Минсельхоза предупредила россиян о проблемах с яблоками из-за майских заморозков
Новая глава Минсельхоза предупредила россиян о проблемах с яблоками из-за майских заморозков

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что майские климатические сюрпризы погубили посевы в России на площади более миллиона гектаров, из которых около 850 тысяч — зерновые. Из-за этого ведомство задумалось над тем, чтобы ввести режим ЧС и попросить правительство компенсировать убытки за счёт посева плодовых культур.

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Shutterstock / FOTODOM / Nadiya Vikhasta

Владимир Озеров
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