В России из-за заморозков введут режим ЧС

Режим ЧС федерального масштаба из-за заморозков в мае могут ввести в стране до конца недели. Об этом в разговоре с журналистами заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

"ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведёт подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями", — рассказала она.