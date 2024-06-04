Возможен инцидент: Канадскому учёному запретили изучать загадочную болезнь мозга

Одному из ведущих канадских учёных Майклу Култхарту запретили изучать заболевание головного мозга, от которого пострадало уже свыше 200 человек. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на просмотренные электронные письма.

"Ведущий федеральный учёный Канады (микробиолог Майкл Култхарт. — Прим. Life.ru) заявил, что ему запретили расследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик, и выразил опасения, что более 200 человек, затронутых этим заболеванием, испытывают необъяснимый неврологический спад", — сообщает Guardian.

Издание уточняет, что в 2021 году появились данные о свыше 40 жителях провинции Нью-Брансуик, которые страдают от неопознанного неврологического синдрома. Причём проявлялся он у всех по-разному: у кого-то текли слюни, кто-то чувствовал, как по коже ползают насекомые. Через год независимый комитет сообщил, что пациентам был поставлен неверный диагноз и причина их страданий — известные заболевания вроде онкологии и деменции.

Однако Кулхарт убеждён, и это он выразил в электронном письме, что воздействие окружающей среды запускает или ускоряет нейродегенеративные синдромы у людей, которые восприимчивы к заболеваниям, связанным с неверным сворачиванием белков. В том числе речь идёт о болезнях Альцгеймера и Паркинсона. По словам Култхарта, такое явление сложно вписать в "поверхностные парадигмы" диагностической патологии. Сложность проблемы позволила политикам закрыть возможность для учёных изучать заболевание.

Издание также опубликовало комментарии пациентов, которые сталкиваются с этой болезнью. Например, одна из женщин подчеркнула, что её состояние прогрессирует, но ей никто не помог с тех пор, как заболевание отказались считать чем-то новым. Она предположила, что политики не хотят признавать, что случилось что-то серьёзное, чтобы не заниматься этим вопросом.