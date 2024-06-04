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4 июня, 01:16

Решение не за хозяином: Названа главная опасность разгрузочных дней для собак

Кинолог Голубев: Разгрузочные дни собаке нужны только по показаниям ветеринара

Собаке противопоказаны разгрузочные дни, если все системы её организма работают слаженно, отсутствует расстройство пищевого поведения или какие-либо проблемы с едой, рассказал РИАМО глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Разгрузочные дни нужны только по показаниям ветеринарного врача, например, если животное отравилось", — пояснил Голубев.

Многие собаковеды видят в разгрузочном дне возможность детоксикации и снижения нагрузки на органы пищеварения и выделительную систему собаки. Однако этот метод приведения тела в норму работает только у людей, но не у животных. Если пёсель получает сбалансированное питание, хозяин уделяет внимание его физической активности, следит за режимом сна, проверяет здоровье и видит, что никакого расстройства пищевого поведения нет, то разгрузочные дни для питомца излишни.

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Более того, собака, которой урезают питание, может жадно есть впрок из страха вновь не получить еду. Пёс может начать агрессивно защищать миску, попрошайничать, преследуя хозяина и членов семьи.

Но разгрузочный день может быть полезен, если у питомца нет аппетита, у него начинаются рвота и диарея. В этом случае он поможет снять раздражение со слизистой оболочки пищеварительного тракта. Однако решение о таком дне должен принимать только ветеринар, указал Голубев.

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Ранее кинолог рассказал об опасности укуса клеща для собаки. По его словам, не все паукообразные опасны, но некоторые из них несут пироплазмоз — болезнь, поражающую внутренние органы животного, которая при поздней диагностике может привести к летальному исходу.

Обложка ©

Unsplash / Karsten Winegeart

Анатолий Симоненко
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