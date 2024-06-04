Решение не за хозяином: Названа главная опасность разгрузочных дней для собак

Собаке противопоказаны разгрузочные дни, если все системы её организма работают слаженно, отсутствует расстройство пищевого поведения или какие-либо проблемы с едой, рассказал РИАМО глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Разгрузочные дни нужны только по показаниям ветеринарного врача, например, если животное отравилось", — пояснил Голубев.

Многие собаковеды видят в разгрузочном дне возможность детоксикации и снижения нагрузки на органы пищеварения и выделительную систему собаки. Однако этот метод приведения тела в норму работает только у людей, но не у животных. Если пёсель получает сбалансированное питание, хозяин уделяет внимание его физической активности, следит за режимом сна, проверяет здоровье и видит, что никакого расстройства пищевого поведения нет, то разгрузочные дни для питомца излишни.

Более того, собака, которой урезают питание, может жадно есть впрок из страха вновь не получить еду. Пёс может начать агрессивно защищать миску, попрошайничать, преследуя хозяина и членов семьи.

Но разгрузочный день может быть полезен, если у питомца нет аппетита, у него начинаются рвота и диарея. В этом случае он поможет снять раздражение со слизистой оболочки пищеварительного тракта. Однако решение о таком дне должен принимать только ветеринар, указал Голубев.