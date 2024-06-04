Хорватский защитник "Урала" Сильвие Бегич получил гражданство России

Хорватский футболист Сильвие Бегич, защищающий цвета футбольного клуба "Урал", получил российское гражданство. Об этом пишет "Матч ТВ" со ссылкой на президента команды Григория Иванова.

"Да, Бегич получил гражданство РФ, давно получил. Со следующего сезона он не будет считаться легионером", — сказал президент ФК "Урал".

За прошедший сезон хорватский защитник отыграл за команду из Екатеринбурга 32 матча, в которых семь раз отличился забитыми мячами.

31-летний игрок присоединился к "Уралу" осенью 2022 года. Раньше он также выступал в России за клубы "Оренбург", "Рубин" и "Крылья Советов".

К слову, сейчас ФК "Урал" переживает не лучшие времена. Тольяттинский "Акрон" одержал победу в стыковых матчах над екатеринбуржцами, из-за чего команда покинет высший дивизион.