Ещё одно политическое убийство в Мексике, застрелена женщина-мэр В мексиканском штате Мичоакан неизвестные застрелили мэра Санчес Фигероа 4 июня, 09:02 В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра. Обложка © freepik

В мексиканском штате Мичоакан неизвестные убили главу муниципалитета Котиха Йоланду Санчес Фигероа, выстрелив в неё как минимум двадцать раз. Об этом говорится в публикации газеты Financiero со ссылкой на местные власти.

"Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развёрнута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении", — сказано в заявлении правительства штата.

По данным издания, чиновница скончалась от пулевых ранений до приезда бригады медиков. Также в статье добавляется, что погибшей неоднократно поступали угрозы от членов картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG). Осенью прошлого года женщину даже похищали и выпустили из плена только через три дня.

Для штата Мичоакан это уже второе громкое убийство за последние дни. В период голосования здесь был убит кандидат на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо. Преступников пока тоже не удалось задержать, ведётся расследование.

Напомним, что 2 июня в Мексике состоялись выборы президента. Представитель проправительственной коалиции Клаудия Шейнбаум одержала победу, набрав голосов в два раза больше ближайшего соперника. В истории Мексики это первая женщина-президент. Также в стране прошли выборы местных властей. Голосование сопровождалось, по данным мексиканской полиции, огромной волной насилия и убийств. Так, по информации газеты El Universal, в штате Герреро только за период избирательной кампании были убиты пятеро кандидатов в градоначальники и один претендент на должность депутата.

Авторы Татьяна Миссуми