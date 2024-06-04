Угроза ракетной опасности объявлена в Курчатове Курской области

В городе Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Курчатов: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал он в личном телеграм-канале.