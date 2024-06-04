Угроза ракетной опасности объявлена в Курчатове Курской области
В городе Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Курчатов: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал он в личном телеграм-канале.
Накануне в Курской области уже объявляли опасность атаки беспилотников. До этого сообщалось, что дрон ВСУ сбросил взрывчатку на легковой автомобиль вблизи села Крупец. Три мирных жителя пострадали в результате атаки. У них ранения и ожоги.
Shutterstock / FOTODOM / 1st footage