Врач объяснила, почему при мигрени нельзя пить но-шпу и ноотропы Врач Гаджиева: Спазмолитики только продлевают приступ мигрени 4 июня, 13:01 Спазмолитики только продлевают приступ мигрени. Обложка © Freepik.com

Мигрень — это достаточно распространённая и частая первичная головная боль. Но до сих пор вокруг этого заболевания ходят различные мифы, что приводит к ошибочным диагнозам. Также часто ошибки совершаются при лечении. О них Life.ru рассказала невролог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Марина Гаджиева.

Ошибка 1: пить спазмалгон и но-шпу при мигрени. Мигрень — это сложный биохимический и физиологический процесс, и со спазмом он никак не связан, объясняет невролог.

Чаще всего в патогенез мигрени входит расширение твёрдой мозговой оболочки, а не спазм. Поэтому использование спазмолитиков не только не скупирует приступ мигрени, но и продлит его. Марина Гаджиева Невролог, ведущий специалист сети клиник "Семейная"

Ошибка 2: терпеть головную боль до последнего и только потом пить таблетку. При мигрени обезболивающий препарат нужно принимать в самом начале головной боли, пока не наросла вся картина. Чем сильнее нарастает боль и появляются остальные симптомы мигрени, тем хуже она купируется, предупредила Гаджиева.

Ошибка 3: лечение мигрени сосудистыми препаратами и ноотропами. Данные препараты не обладают доказанной эффективностью и являются "пустышками". А при мигрени и других головных болях они и вовсе не используются. Из-за неправильного лечения мигрень может перейти в хроническую.

Ошибка 4: подбор профилактической терапии на короткий срок. Профилактическая терапия мигрени длится от 6 месяцев до года и более, отмечает врач. Даже если количество приступов уменьшилось, то терапию не прерывают, чтобы не было их возвращения.

Ошибка 5: приём микроскопических доз. Очень часто пациенты и некоторые доктора боятся назначать препараты и назначают их в очень маленьких дозах. У каждого лекарства имеется рабочая терапевтическая доза, а микроскопические дозы не дают эффекта.

Многие считают мигрень "простой" болезнью. Но на самом деле её приступы могут значительно снижать качество жизни и работоспособность, становиться причиной осложнений. Значительное большинство страдающих мигренью — это женщины, соотношение примерно 1:3. Почему так происходит, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев