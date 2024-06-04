Глава СПЧ Фадеев призвал прекратить продажу гражданства России мигрантам

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо искоренить коррумпированные схемы, которые позволяют мигрантам оставаться на территории страны. Об этом он сообщил на спецзаседании СПЧ на тему "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики".

"Покупку гражданства России надо прекратить! Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо. Мы очень близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику. Почти по всем вопросам есть понимание и консенсус. Без учётного контроля не может быть адекватной миграционной политики, и МВД здесь действует абсолютно правильно", — сказал Фадеев.

В заседании приняли участие представители МВД, ФАДН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Совета Федерации, Росздравнадзора, а также других ведомств.