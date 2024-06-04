Глава СПЧ Фадеев призвал прекратить продажу гражданства России мигрантам
Спецзаседание СПЧ. Обложка © Telegram / СПЧ
Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо искоренить коррумпированные схемы, которые позволяют мигрантам оставаться на территории страны. Об этом он сообщил на спецзаседании СПЧ на тему "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики".
"Покупку гражданства России надо прекратить! Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, — это коррупция. Это недопустимо. Мы очень близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику. Почти по всем вопросам есть понимание и консенсус. Без учётного контроля не может быть адекватной миграционной политики, и МВД здесь действует абсолютно правильно", — сказал Фадеев.
В заседании приняли участие представители МВД, ФАДН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Совета Федерации, Росздравнадзора, а также других ведомств.
Ранее Life.ru писал, что в Туле полиция задержала 15 человек, которые организовали бизнес-империю незаконной миграции. Среди них — руководитель Управления миграционной службы УМВД по Тульской области Денис Оськин. В период с 2020-го по 2023 год он вместе с сообщниками за взятки незаконно поставил на учёт около 700 мигрантов. Причём это не единичный случай. В Петербурге были задержаны 18 человек, которые прописали в России свыше 7 тысяч мигрантов.