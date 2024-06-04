"Красные линии" исчезли": Подоляк признал эскалацию конфликта на Украине
Подоляк: Все вчерашние "красные линии" конфликта на Украине исчезли
Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / AP / Nicolae Dumitrache
Все "красные линии" в зоне специальной военной операции на Украине исчезли, началась эскалация конфликта. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём телеграм-канале.
"Все вчерашние "красные линии" исчезли. Всё то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да", — отметил украинский политик.
Военный конфликт продолжается не без помощи Запада. Страны НАТО и ЕС всё накачивают Незалежную оружием. В конце мая глава Соединённых Штатов Джо Байден тайно дал Киеву добро на совершение атак по территории России с использованием американских вооружений. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон тоже поддержал удары по Белгороду и Курску из французского оружия. В то же время он заявил, что Киеву не стоит "поражать другие цели, очевидно, гражданские объекты".