Укрылись под деревом: Пермский школьник умер от удара молнии на глазах у отца
В Пермском крае 14-летний подросток погиб от удара молнии
14-летний подросток погиб от удара молнии в городе Нытва Пермского края. Трагедия произошла, когда школьник вместе с отцом находился на рыбалке. Разыгралась непогода, и родственники на время грозы решили укрыться под деревом. Туда и угодил смертоносный заряд, сообщает Ura.ru.
Убитый горем отец пытался реанимировать отпрыска, но безрезультатно. Прибывшая на место трагедии бригада скорой медицинской помощи лишь констатировала смерть.
Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье молния ударила в мужчину с зонтом, в результате чего он погиб. Следственный комитет решил провести проверку по факту трагедии.
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