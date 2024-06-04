Укрылись под деревом: Пермский школьник умер от удара молнии на глазах у отца

14-летний подросток погиб от удара молнии в городе Нытва Пермского края. Трагедия произошла, когда школьник вместе с отцом находился на рыбалке. Разыгралась непогода, и родственники на время грозы решили укрыться под деревом. Туда и угодил смертоносный заряд, сообщает Ura.ru.