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4 июня, 18:19

Путин поручил внести в программу льготного лизинга туристические автобусы

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости распространить программу льготного лизинга и на туристические автобусы, минуя излишнюю бюрократию. Соответствующее поручение в ходе совещания с членами правительства глава Кремля адресовал первому вице-премьеру Денису Мантурову.

"Только вот здесь в поручениях написано: проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно до 2030 года", — поинтересовался в ходе видеоконференции президент.

Мантуров решил уточнить, можно ли просто включить туравтобусы в программу. Путин ответил утвердительно. Вице-премьер, в свою очередь, пообещал исполнить поручение.

Путин по видеосвязи из Петербурга начал совещание с членами правительства
Путин по видеосвязи из Петербурга начал совещание с членами правительства

Также в рамках совещания российский лидер обсудил с кабмином влияние майских заморозков на урожай. Президент потребовал принять своевременные решения по поддержке сельхозпроизводителей, дабы избежать скачка цен на фрукты.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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