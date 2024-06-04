Путин поручил внести в программу льготного лизинга туристические автобусы

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости распространить программу льготного лизинга и на туристические автобусы, минуя излишнюю бюрократию. Соответствующее поручение в ходе совещания с членами правительства глава Кремля адресовал первому вице-премьеру Денису Мантурову.

"Только вот здесь в поручениях написано: проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно до 2030 года", — поинтересовался в ходе видеоконференции президент.