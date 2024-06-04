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4 июня, 20:00

Стало известно, как накажут пенсионерку, не пустившую детей в подъезд во время тревоги

С не пустившей в укрытие детей в Белгороде пенсионеркой проведут беседу

Ольга Морозова, которая не пустила детей в подъезд во время тревоги. Обложка © SHOT

Ольга Морозова, которая не пустила детей в подъезд во время тревоги. Обложка © SHOT

Пенсионерку, которая отказалась впускать в подъезд детей во время ракетной опасности в Белгороде, решили не привлекать к ответственности. Об этом сообщает SHOT.

Выяснилось, что старшей по дому Ольге Морозовой 75 лет, поэтому полицейские, сославшись на возраст, решили обойтись профилактической беседой с ней.

Старшая по дому запретила детям укрыться в подъезде. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, накануне в Белгороде женщина не дала детям зайти в подъезд во время ракетной тревоги. Ребятам пришлось бежать до соседнего. Местные жители попросили правоохранителей предпринять меры, так как это не первый подобный случай с данной пенсионеркой. Позже сама женщина прокомментировала ситуацию. Она заявила, что дверь заклинило и вообще она пыталась спасти детей.

Александра Мышляева
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