Стало известно, как накажут пенсионерку, не пустившую детей в подъезд во время тревоги
С не пустившей в укрытие детей в Белгороде пенсионеркой проведут беседу
Ольга Морозова, которая не пустила детей в подъезд во время тревоги. Обложка © SHOT
Пенсионерку, которая отказалась впускать в подъезд детей во время ракетной опасности в Белгороде, решили не привлекать к ответственности. Об этом сообщает SHOT.
Выяснилось, что старшей по дому Ольге Морозовой 75 лет, поэтому полицейские, сославшись на возраст, решили обойтись профилактической беседой с ней.
Старшая по дому запретила детям укрыться в подъезде. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, накануне в Белгороде женщина не дала детям зайти в подъезд во время ракетной тревоги. Ребятам пришлось бежать до соседнего. Местные жители попросили правоохранителей предпринять меры, так как это не первый подобный случай с данной пенсионеркой. Позже сама женщина прокомментировала ситуацию. Она заявила, что дверь заклинило и вообще она пыталась спасти детей.