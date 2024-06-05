Бабушка была права? Гастроэнтеролог поставил точку в спорах о чудодейственных свойствах супа Врач Белоусов: Стакан минералки может стать альтернативой тарелке супа 5 июня, 06:24 Стакан минералки может стать альтернативой тарелке супа, говорят врачи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Сторонники ежедневного употребления супов убеждены, что это блюдо обладает целым рядом полезных свойств. Но так ли это на самом деле? Об этом Life.ru спросил у врача-гастроэнтеролога АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидата медицинских наук Евгения Белоусова.

По словам эксперта, у современного человека есть доступ к широкому ассортименту продуктов, богатых всеми необходимыми веществами, поэтому нет необходимости ограничивать себя только супами. Первые блюда были особенно популярны в прошлом, когда не было такого разнообразия продуктов и люди старались получить максимум питательных веществ из ограниченного числа ингредиентов. Тем не менее супы принесут пользу организму и сегодня, особенно если это:

Супы, приготовленные на костном бульоне — они содержат коллаген, необходимый для здоровья суставов и кожи.

— они содержат коллаген, необходимый для здоровья суставов и кожи. Овощные супы, богатые витаминами и минералами, — они нужны для поддержания иммунитета и нормального функционирования организма.

богатые витаминами и минералами, — они нужны для поддержания иммунитета и нормального функционирования организма. Мясные наваристые супы , потому что они являются источником белка, необходимого для построения мышц.

, потому что они являются источником белка, необходимого для построения мышц. Грибные супы, которые богаты важными для поддержания здоровья нервной системы витаминами группы B.

По словам собеседника Life.ru, горячий суп лучше усваивается, активизирует пищеварение. Однако, как и с любой горячей пищей, здесь важно "не переборщить", чтобы не получить ожог ротовой полости или пищевода.

Некоторые исследователи предлагают заменить суп минеральной водой, особенно для тех, кто следит за своим весом. Минеральная вода действительно может обеспечить организм необходимыми веществами и способствовать гидратации, но всё же она не заменит питательные вещества, которые содержатся в супе. В любом случае время от времени стакан минералки может стать альтернативой тарелке супа, если нет времени полноценно пообедать. врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Врач отметил, что традиционно суп подают с хлебом — источником углеводов и энергии для организма. Впрочем, если вы придерживаетесь диеты или следите за составом рациона, употребление белого хлеба из-за высокого содержания простых углеводов лучше ограничить.

"Делать суп частью вашего ежедневного рациона или нет? Выбор за вами! Важно помнить, что здоровое питание — это разнообразие и баланс, поэтому ориентируйтесь на сигналы организма. Если же врач назначил вам лечебную диету, предполагающую ежедневное употребление супов, следуйте указаниям специалиста", — заключил собеседник Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев