От демократии к фашизации: Марков углядел в инциденте с Риттером начало конца Запада
Политолог Марков: Недопуск Риттера в Россию — символ фашизации Запада
Скотт Риттер. Обложка © Telegram / Scott Ritter
Инцидент с ветераном американской разведки Скоттом Риттером, которого сняли с рейса в Россию, отобрав паспорт, является открытой формой политических репрессий со стороны Белого дома. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил политолог Сергей Марков.
По словам эксперта, налицо деградация свободы и демократии, которые идеализировались ещё несколько десятилетий назад. Они стали жертвами стремления Соединённых Штатов к удержанию мирового лидерства.
"Мы находимся в ситуации, когда Запад проходит стремительную фашизацию, происходит деградация и свободы, и демократии. Запад, который для нас был правильным абсолютно 30 лет назад, неким идеалом добра, к которому мы должны стремиться, внутренне переродился, стал злом", — уверен Марков.
Риттер собирался посетить Россию 3 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Однако таможенники сняли его с самолёта и выпроводили из аэропорта вместе с багажом. По мнению бывшего морпеха ВС США, произошедшее является запланированной засадой Вашингтона.