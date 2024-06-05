От демократии к фашизации: Марков углядел в инциденте с Риттером начало конца Запада

Инцидент с ветераном американской разведки Скоттом Риттером, которого сняли с рейса в Россию, отобрав паспорт, является открытой формой политических репрессий со стороны Белого дома. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, налицо деградация свободы и демократии, которые идеализировались ещё несколько десятилетий назад. Они стали жертвами стремления Соединённых Штатов к удержанию мирового лидерства.

"Мы находимся в ситуации, когда Запад проходит стремительную фашизацию, происходит деградация и свободы, и демократии. Запад, который для нас был правильным абсолютно 30 лет назад, неким идеалом добра, к которому мы должны стремиться, внутренне переродился, стал злом", — уверен Марков.