"Живой кисель": Биолог рассказал, когда фиолетовые медузы "отпустят" пляжи Анапы

Заполонившие побережье Анапы медузы-корнероты не опасны для человека, хотя контакт с ними и неприятен. Причина их появления кроется в высоких майских температурах: вода прогрелась — и они активизировались раньше срока, объяснил в беседе с RuNews24 доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко.

Корнероты — это большие пёстрые медузы с куполом синеватого или фиолетового цвета 50–60 см в диаметре. Контакт с ними неприятен и может оставить на коже ожог, напоминающий крапивный. Впрочем, проходит он ещё в воде. Вскоре животные должны покинуть насиженное место, пообещал специалист.

"Специалисты опять рассуждают о каких-то особых условиях и экологических катаклизмах, вызвавших массовое размножение медуз. На самом деле истина в том, что происходят обычные сезонные скачки численности популяции в результате активно-пассивной миграции, которая характерна для этих медуз. Заканчивается цикл их жизни, и вскоре корнероты, оставив потомство, уйдут от берегов. Посидев на одном месте, нарастив массу, медузы опять испытают неодолимую тягу к свободе и путешествиям", — сообщил Онистратенко.

Из-за слишком тёплой погоды раньше срока начали цвести морские водоросли вида кладофора бродячая. Она реагирует на температурный фактор, соляризацию и содержание в воде питательных веществ. По мнению эксперта, мелководное Азовское море в этом году — "инкубатор" и источник обильной подвижной жизни, мигрирующей через Керченский пролив и смешивающейся с черноморскими популяциями, создавая своеобразный "живой кисель".