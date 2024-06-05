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5 июня, 05:01

Психолог объяснил, почему звёзды и политики попадаются на уловки пранкеров

Психолог Мартынов: Политики и звёзды ведутся на уловки пранкеров из-за самолюбия

Известные личности вроде крупных политиков или звёзд шоу-бизнеса то и дело попадаются на уловки пранкеров, так как изначально нуждаются во внимании и признании. Телефонным разводилам остаётся лишь воспользоваться самолюбием своих "жертв" и выудить компрометирующую информацию, рассказал клинический психолог Игорь Мартынов.

Эксперт напомнил, что зачастую пранкеры выдают себя за кого-то авторитетного и высокозначимого. Как только их собеседники слышат на другом конце провода голос "знаменитости", они теряются и забывают о необходимости фактчекинга.

"В этом случае критическое мышление притупляется, и мысль о том, а зачем звонящему вообще нужно твоё мнение, не возникает. Не хочется переходить на сленг, но многие "разводимые", назовём их "испытуемые", пранкерами не проводят никакого фактчекинга, то есть не сопоставляют факты, а задаваемые вопросы не вызывают подозрений", — добавил психолог в беседе с РИАМО.

Козырев* проговорился пранкерам о неверии в победу ВСУ и признался, что на мели
Козырев* проговорился пранкерам о неверии в победу ВСУ и признался, что на мели

Одним из последних на уловку российских пранкеров Вована и Лексуса попался музыкант Андрей Макаревич*, который поверил, что общается с Владимиром Зеленским. Певец заявил о желании дать на Украине концерт в первый же день после "победы" ВСУ. Российский Следком в ответ начал доследственную проверку артиста.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Thx4Stock team

Илья Пушкарев
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