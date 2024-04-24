Козырев* проговорился пранкерам о неверии в победу ВСУ и признался, что на мели

Российский журналист, бывший генеральный продюсер "Нашего радио" и музыкальный критик Михаил Козырев* рассказал, что больше не верит в победу Украины над Россией. Своё разочарование он выразил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые в своём телеграм-канале опубликовали запись беседы с иноагентом от имени главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

"У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую ещё и нормально предоставить не могут. И я не вижу ничего, к сожалению", — сокрушался журналист.

Козырев* добавил, что ему бы не хотелось увидеть возрождение рок-фестиваля "Нашествие", который некогда был основан его радиостанцией. Он аргументировал свою позицию тем, что в последние годы на этом мероприятии выступали артисты с пророссийской позицией. Журналист также пожаловался на мизерные доходы, заметив, что "перебивается на то, что дают друзья". По его словам, чтобы заниматься деятельностью, ему нужно постоянное финансирование.