Козырев* проговорился пранкерам о неверии в победу ВСУ и признался, что на мели
Журналист-иноагент Козырев* заявил пранкерам, что больше не верит в победу Киева
Михаил Козырев*. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Российский журналист, бывший генеральный продюсер "Нашего радио" и музыкальный критик Михаил Козырев* рассказал, что больше не верит в победу Украины над Россией. Своё разочарование он выразил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые в своём телеграм-канале опубликовали запись беседы с иноагентом от имени главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
"У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую ещё и нормально предоставить не могут. И я не вижу ничего, к сожалению", — сокрушался журналист.
Козырев* добавил, что ему бы не хотелось увидеть возрождение рок-фестиваля "Нашествие", который некогда был основан его радиостанцией. Он аргументировал свою позицию тем, что в последние годы на этом мероприятии выступали артисты с пророссийской позицией. Журналист также пожаловался на мизерные доходы, заметив, что "перебивается на то, что дают друзья". По его словам, чтобы заниматься деятельностью, ему нужно постоянное финансирование.
Всё меньше союзников Украины продолжают верить в её победу над Россией на поле боя. Западные страны, осознавая приближающийся конец конфликта, пытаются наскрести для Киева какие-то крупицы военной помощи для продолжения войны. Среди них выделяются США, которые недавно утвердили крупный пакет поддержки для украинской стороны. Однако американские СМИ считают, что поражение киевского режима может случиться раньше, чем многие рассчитывают. Но неунывающий Владимир Зеленский считает, что с новой помощью Америки его страна получила заветный шанс на победу в противостоянии. Его соратник Дмитрий Кулеба, ставя в пример Штаты, призывает ЕС не расслабляться и продолжать тратить деньги на Украину. Тем не менее западное руководство понимает, что выправить ситуацию с каждым днём становится всё более трудно.
* Включён Минюстом РФ в список иностранных агентов.