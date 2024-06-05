Ребёнок погиб и 11 человек ранены при артобстреле ВСУ в Запорожской области
Пятилетний ребёнок погиб и 11 человек получили ранения в результате обстрела ВСУ села Новозлатополь Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжёлые ранения получили 11 человек, они доставлены в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребёнок пяти лет", — написал он в телеграм-канале.
Балицкий добавил, что родным погибшего ребёнка будет оказана вся возможная помощь.
Напомним, обстрел села Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области произошёл 4 июня. Предположительно, ВСУ использовали кассетные снаряды. В результате были разрушены два дома и хозпостройки. Также задело автомобиль.
Telegram / Балицкий Евгений