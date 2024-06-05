Ребёнок погиб и 11 человек ранены при артобстреле ВСУ в Запорожской области

Пятилетний ребёнок погиб и 11 человек получили ранения в результате обстрела ВСУ села Новозлатополь Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжёлые ранения получили 11 человек, они доставлены в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребёнок пяти лет", — написал он в телеграм-канале.