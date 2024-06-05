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5 июня, 06:50

Посольство США обстреляли в Ливане, ранен один охранник

Неизвестный обстрелял здание Посольства США в Ливане и ранил как минимум одного охранника. Всё произошло в бейрутском пригороде Авкар. Сам напавший также получил ранение, он задержан ливанскими военнослужащими.

Сейчас район, где находится здание посольства, оцеплен армейскими патрулями, передаёт ТАСС. Ведётся расследование инцидента.

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Ранее в столице Судана спецназ обстрелял бронированный автомобиль Посольства США, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. А зимой здание Посольства США в особо охраняемой "зелёной зоне" Багдада подверглось ракетной атаке.

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Shutterstock / FOTODOM / crop media

Марина Калегина
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