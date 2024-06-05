Украинцев призвали готовиться к жизни в холоде и темноте, потому что свет будут включать всего на 2 часа
FT: Жители Украины зимой будут находиться большую часть суток без света
Украинцам придётся готовиться "к жизни в холоде и темноте", поскольку зимой они будут находиться большую часть суток без света из-за критических разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванных украинских чиновников.
"Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте", — заявил один из источников.
Другие собеседники издания назвали аварийные отключения электроэнергии "новой нормой" и предрекли, что к зиме украинцы будут проводить без электричества большую часть дня.
На фоне энергетической катастрофы украинские власти и дальше будут повышать тарифы, несмотря на недовольство населения, утверждает глава отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов. Он подчеркнул, что если не принять никаких мер, то свет в квартирах украинцев уже к январю будет всего 2–4 часа в сутки.
Тем временем глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко уже заявил, что страна может перейти к 10-часовым отключениям электроэнергии. Сейчас свет отключают на семь часов.
Напомним, ранее "Укрэнерго" предупредило о начале веерных отключений света по всей стране. Только в ночь на 1 июня ВС РФ нанесли серию ударов, в частности, по нескольким гидроэлектростанциям, в том числе по крупнейшей в стране — Днепрогэсу, сейчас станция находится в критическом состоянии.